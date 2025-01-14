Стал известен размер зарплаты для получения пенсии в 50 тыс рублей

сегодня в 19:08

Экономист назвала зарплату, необходимую для пенсии в 50 тыс рублей

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что размер пенсии напрямую зависит от трудового стажа и количества пенсионных коэффициентов, сообщает портал «Финансы Mail» .

Также экономист напомнила, что пенсия по старости в России состоит из фиксированной и накопительной частей.

«Для получения максимальной пенсии необходимо, чтобы отчисления от заработной платы позволяли зарабатывать максимальное количество пенсионных коэффициентов — 10 в год», — заявила Иванова-Швец.

Она подчеркнула, что с начала текущего года стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента выросло до 142,76 рублей. Таким образом, за год максимальный размер заработанной накопительной части пенсии составит 1 427,6 рублей.

По словам специалиста, в 2025 году размер фиксированной части составляет 8 728 рублей. При этом ее размер ежегодно устанавливается и индексируется правительством страны.

Для пенсии в 50 тыс. рублей на сегодняшний день требуется, чтобы накопительная часть составила 41272,28 рубля. Это означает, что гражданин должен в течение почти 30 лет получать зарплату, равную накоплению 10 пенсионных коэффициентов, заключила Иванова-Швец.

Ранее стало известно, что правительство РФ с 1 февраля пересмотрит выплаты ухаживающим за инвалидами с учетом фактической инфляции.