США закупили рекордный объем российских удобрений

В марте текущего года Соединенные Штаты приобрели у РФ удобрения на общую сумму 174 млн долларов, что стало максимумом с февраля 2023 года. Россия заняла второе место в списке крупнейших поставщиков удобрений в США, сообщает РИА Новости .

По данным американской статслужбы, в марте США закупили российских удобрений на 10% выше, чем в феврале и в 1,7 раза больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года. За год доля Рф на американском импорте выросла с 9,7 до 17,1%.

Закупки калиевых удобрений выросли за месяц до 95,5 млн долларов (+29%). Также США на 75,3 млн долларов закупили у России азотные удобрения и фосфорные на 3,1 млн долларов.

Крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок стала Канада, поставки которой в марте составили 338 млн долларов. На втором месте расположилась Россия. Замкнула тройку лидеров Саудовская Аравия.

Ранее исполнительный директор норвежской химкомпании Yara International Свейн Торе Хольсетхер заявил, что европейские страны неосознанно попадают в зависимость от импорта российских удобрений. РФ все больше экспортирует удобрения в ЕС.