Глава химкомпании Yara: ЕС попала в зависимость от удобрений из РФ

Исполнительный директор норвежской химкомпании Yara International Свейн Торе Хольсетхер отметил, что европейские страны неосознанно попадают в зависимость от импорта удобрений из России. Об этом сообщает РИА Новости .

Как пишет Financial Times, Хольсетхер сравнил ситуацию с удобрениями с тем, что происходило с российским газом.

«Удобрения — это новый газ», — подчеркнул глава химкомпании.

По его словам, азотные удобрения очень важны для роста растений. Их производят с использованием голубого топлива. При этом РФ все больше экспортирует удобрения в ЕС.

Так, за год, предшествующий июню 2023 года, европейские страны в два раза увеличили импорт из России самого популярного азотного удобрения — мочевины (карбамида - ред.). В этом сезоне он снизился, но он все еще очень высок.