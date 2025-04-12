США исключили смартфоны и компьютеры из-под зеркальных пошлин на импорт

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа исключила смартфоны, компьютеры и другие виды электроники из-под действия зеркальных пошлин на импортные товары. Исключения действуют задним числом с 5 апреля, сообщает РИА Новости .

«Все продукты, которые должным образом классифицированы в перечисленных положениях, будут исключены из взаимных пошлин», — говорится в документе Таможенной и пограничной службы США.

Документ содержит перечень из 20 кодов для классификации электроники. Так, от зеркальных импортных пошлин освобождены ноутбуки, планшеты, смартфоны, модемы, внешние жесткие диски, флеш-карты, мониторы, транзисторы, преобразователи и другие полупроводниковые устройства.

В американском ведомстве добавили, что для исключения из взаимной пошлины данных позиций и подпозиций импортерам необходимо сообщать о вторичной классификации.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что инвесторы боятся покупать активы США из-за торговой войны. По мнению экспертов, сейчас происходит подрыв доверия к «качеству и лидерству американских акций, облигаций и валюты» за пределами США.