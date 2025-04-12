Bloomberg: инвесторы боятся покупать активы США из-за торговой войны

Введение президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин повлекло за собой ряд фундаментальных изменений, вызвавших вопросы у инвесторов, трейдеров и аналитиков относительно целесообразности приобретения американских активов в свете возникших рисков, сообщает агентство Bloomberg .

В статье отметили, что у инвесторов растут опасения, связанные с угрозой привилегированному положению Соединенных Штатов в мировой финансовой системе.

«Мы должны учитывать возможность того, что фиксированный доход сильно пострадает, что приведет к серьезным изменениям. Заголовки новостей и рынки просто в шоке», — заявил гендиректор компании по управлению активами Toews Asset Management Филлип Туз.

В качестве примера издание приводит трейдера Tudor Investment Corp. Александра Филиппса, который из-за вызванной пошлинами волатильности рынков потерял около 140 млн долларов. Для возмещения убытков он остался работать в компании, которая управляет активами в размере 16 млрд долларов.

Как подчеркнул Натан Туфт из Manulife Investment Management (Бостон), в настоящее время происходит подрыв доверия к «качеству и лидерству американских акций, облигаций и валюты» за пределами США. При этом компания, управляющая активами на 160 млрд долларов, считает, что это временное явление.

Из материала следует, что за неделю фонды, приобретающие казначейские ценные бумаги, привлекли рекордные 18,8 млрд долларов. При этом фонды, ориентированные на США и зарегистрированные за границей, потеряли 6,5 млрд долларов, что стало вторым по величине оттоком с 2020 года.

Ранее газета The New York Times сообщала, что решение администрации Трампа приостановить введение новых пошлин против торговых партнеров, включая Китай, раскрыло стратегическую слабость американской позиции.