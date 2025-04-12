Отсрочка пошлин выявила пределы готовности США к экономическим жертвам

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Трамп показал «болевую точку» в торговой войне с Китаем

Решение администрации Трампа приостановить введение новых пошлин против торговых партнёров, включая Китай, раскрыло стратегическую слабость американской позиции, пишет РБК со ссылкой на The New York Times.

Эа мера, вызванная негативной реакцией фондовых рынков и ростом доходности гособлигаций, показала пределы готовности США терпеть экономические издержки ради политических целей, отмечает издание.

Китайские аналитики воспринимают такой шаг как признак уязвимости, контрастирующий с подходом Пекина. Историческая практика Китая демонстрирует готовность руководства во главе с Си Цзиньпином проводить жёсткую политику даже ценой временных экономических и гуманитарных трудностей.

«В китайской политической культуре существует консенсус, что побеждает та сторона, чей лидер способен мобилизовать население на преодоление временных лишений ради долгосрочных национальных интересов», утверждают авторы материала.

Этот эпизод торгового противостояния может стать поворотным моментом, когда Пекин, убедившись в чувствительности американской экономики к рыночным потрясениям, перейдёт к более жёсткой тактике переговоров, сказано в статье.

Трамп на 90 дней снизил пошлину для всех стран до 10%, за исключением Китая, Пекин с 12 апреля вводит пошлину в 125% против США.