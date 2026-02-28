США и Израиль обрушили курс Bitcoin, напав на Иран

Биткоин упал до 63,5 тыс долларов из-за атак США и Израиля по Ирану

Цена Bitcoin упала на 6% до 63,5 тыс. долларов на фоне боевых действий между США, Израилем и Ираном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

На криптовалютной бирже Binance Bitcoin упал на 5,81% за сутки до 63 556 долларов. До начала боевых действий между Израилем, США и Ираном его цена была 65,5 тыс. долларов.

По информации платформы CoinMarketCap, которая считает среднюю цену по почти 20 биржам, цена Bitcoin снизилась на 5,79%. В среднем на площадках эта криптовалюта стоит 63 569 долларов.

Утром Израиль нанес удар по военным и правительственным объектам Ирана. Тегеран ответил ракетными обстрелами американских военных баз на территории своих соседей — Катара, Бахрейна, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии.

