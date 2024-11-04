США хотят добить Европу, лишив ее российского палладия и титана

США подталкивают Европу к новым санкциям против России, но Брюссель не решается запретить поставки палладия и титана, так как эти ограничения ударят довольно сильно не только по Москве, но и по Франции, Германии и Великобритании, сообщают РИА Новости .

Для Европы российский палладий и титан являются стратегически важными материалами, которые используют в том числе в авиастроении и атомной промышленности, а также в автомобилестроении. Есть риск, что из-за очередных санкций, на которые Европа пока не решается, эти отрасли серьезно пострадают и навредят экономике своих стран.

По данным Bloomberg, США озвучили предложение ввести новые санкции на встрече замминистров финансов стран G7. Американцы уже отказались от титана из России, но палладий продолжают закупать. На российскую компанию «Норникель» приходится 40% производства палладия в мире.

У Лондона есть вариант заменить российский титан, расширив разработку месторождений в Канаде и Австралии, но у Германии и Франции такой возможности нет. Этим странам придется покупать более дорогой палладий и титан, если соответствующие санкции все-таки решатся ввести.

На рынке уже произошла соответствующая реакция: палладий стал дороже на 25%, а если Европа введет новые санкции, стоимость поднимется еще на 50%, а это, в свою очередь, приведет к производственному простою. Например, самолеты начнут выпускать с задержкой от первоначального срока на 6-12 месяцев.

Антироссийские санкции и так не лучшим образом отразились на экономике Запада, уже началась деиндустриализация, добавляется в статье.