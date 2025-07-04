Энергетики восстановили электроснабжение в Сергиевом Посаде после атаки БПЛА
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Энергетики оперативно восстановили электроснабжение потребителей в городском округе Сергиев Посад после атаки вражеских беспилотников, сообщает пресс-служба ПАО «Россети Московский регион».
Потребители получают электроснабжение в полном объеме.
Специалисты компании «Россети Московский регион» восстановили подачу электроэнергии в Сергиевом Посаде после ликвидации возгорания и задымления на энергетическом объекте. Через два часа большинство потребителей было подключено.
В настоящее время все отключенные потребители подключены. Поврежденное оборудование отправлено на ремонт.
В пятницу утром украинские беспилотники атаковали Сергиев Посад. В результате дроны ВСУ повредили электроподстанцию, там разгорелся пожар. Без света остались 50 тыс. человек.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что при атаке вражеских беспилотников на Сергиево-Посадский городской округ пострадали два человека.
«Оба (пострадавших — ред.) доставлены в Сергиево-Посадскую больницу. Врачи оказывают помощь, состояние пострадавших — средней тяжести. Угрозы жизни нет», — сказал Воробьев.