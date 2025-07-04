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Энергетики восстановили электроснабжение в Сергиевом Посаде после атаки БПЛА

Энергетики оперативно восстановили электроснабжение потребителей в городском округе Сергиев Посад после атаки вражеских беспилотников, сообщает пресс-служба ПАО «Россети Московский регион».

Потребители получают электроснабжение в полном объеме.

Специалисты компании «Россети Московский регион» восстановили подачу электроэнергии в Сергиевом Посаде после ликвидации возгорания и задымления на энергетическом объекте. Через два часа большинство потребителей было подключено.

В настоящее время все отключенные потребители подключены. Поврежденное оборудование отправлено на ремонт.

В пятницу утром украинские беспилотники атаковали Сергиев Посад. В результате дроны ВСУ повредили электроподстанцию, там разгорелся пожар. Без света остались 50 тыс. человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что при атаке вражеских беспилотников на Сергиево-Посадский городской округ пострадали два человека.

«Оба (пострадавших — ред.) доставлены в Сергиево-Посадскую больницу. Врачи оказывают помощь, состояние пострадавших — средней тяжести. Угрозы жизни нет», — сказал Воробьев.