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Военкор: атаковавшие Сергиев Посад дроны были начинены шариками от подшипников

Вражеские беспилотники, атаковавшие подмосковный Сергиев Посад, были начинены шариками от подшипников, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале .

Военкор добавил, что было зафиксировано падение четырех дронов ВСУ. Они пытались атаковать энергетические и социальные объекты Сергиева Посада.

В пятницу утром украинские беспилотники атаковали Сергиев Посад. В результате дроны ВСУ повредили электроподстанцию, там разгорелся пожар. Без света остались 50 тыс. человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что при атаке вражеских беспилотников на Сергиево-Посадский городской округ пострадали два человека.

«Оба (пострадавших — ред.) доставлены в Сергиево-Посадскую больницу. Врачи оказывают помощь, состояние пострадавших — средней тяжести. Угрозы жизни нет», — сказал Воробьев.