Умерла в агонии: мигрант зверски изнасиловал девушку и выколол ей глаза отверткой

Мигрант напал на девушку и выколол ей глаза отверткой в Польше

В Польше нелегальный мигрант напал на 24-летнюю девушку, изнасиловал ее и нанес серьезные травмы глаз с помощью отвертки, чтобы она не смогла его опознать. Жертва скончалась, несмотря на оказанную медпомощь. Об этом пишет Rzeczpospolita .

По данным издания, 19-летний приезжий из Венесуэлы напал на Клаудию на улице в Торуни, когда та возвращалась домой с работы. Преступник жестоко надругался над жертвой, а потом стал наносить ей удары отверткой в глаза и в грудь.

Девушку экстренно госпитализировали, но она умерла в больнице через 2 недели.

Венесуэльцу предъявлено обвинение в покушении на убийство. Маньяку грозит пожизненный срок.