Средние ставки по автокредитам в России увеличились до 26%

С октября средние ставки по автокредитам в России выросли на три процентных пункта до 26%. При этом полная стоимость кредита (ПСК), включающая дополнительные расходы, увеличилась до 26,49%, сообщает «Российская газета» .

По данным финансового маркетплейса «Банки.ру», в начале октября средние процентные ставки по автокредитам и ПСК были на уровне 23,5% и 24,28% годовых.

Эксперты отметили, что финансовые организации сейчас выбирают клиентов с минимальным риском и снижают издержки на привлечение других клиентов. Люди продолжают брать кредиты, при этом многие из них осознают, что в скором времени они смогут погасить задолженность досрочно.

Руководитель кредитования и страхования вертикали «Авто» финтех-компании «Баланс-Платформа» Алексей Бородавин рассказал, что при ставке в 26% и сумме кредита в 1,7 млн рублей на 7 лет ежемесячный платеж составит более 44 тыс. рублей.

По словам руководителя направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инны Солдатенковой, в ближайшее время ряд банков может временно исключить автокредитование из своих тарифных планов или перейти к выдаче кредитов в индивидуальном порядке.

Ранее стало известно, что из-за высокой ключевой ставки автомобильному рынку в России грозит массовое банкротство дилеров. Сегодня в авторетейле наблюдается высокая закредитованность.