Автомобильному рынку России грозит массовое банкротство дилеров

Рост ключевой ставки повлиял не только на стоимость автомобилей для покупателей, но и на сам бизнес. Нынешние обстоятельства могут привести к массовому банкротству дилеров, сообщается на сайте «Автостат» .

По словам исполнительного директора РОАД Игоря Чикина, в авторитейле наблюдается высокая закредитованность. В сложные экономические времена такая ситуация приводит к потере дохода, сокращению сотрудников и банкротству предприятий.

Директор департамента страхования и финансовых услуг АГ «Авилон» Андрей Игнатенко подчеркнул, что высокая ключевая ставка ухудшает рентабельность до нуля. Массовое банкротство ждет множество предприятий уже в ближайшее время, если ставка не понизится.

«Причиной удержания бизнеса „на плаву“ будет размер выручки, который тесно связан с объемом продаваемых машин. Эти объемы сегодня под угрозой», — заявил Игнатенко.

Российские автодилеры с сентября были вынуждены повысить цены на китайские автомобили на 10% из-за проблем с банковскими расчетами между Россией и Китаем. Автоэксперт Владимир Сажин объяснил, что переводы между странами теперь занимают около 2 месяцев, а некоторые даже возвращаются, что значительно увеличивает стоимость доставки автомобилей.