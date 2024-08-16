Россиянам объяснили рост цен на китайские авто сложностями с платежами

Российские автодилеры с сентября будут вынуждены повысить цены на китайские автомобили на 10% из-за проблем с банковскими расчетами между Россией и Китаем. Автоэксперт Владимир Сажин объяснил, что переводы между странами теперь занимают около 2 месяцев, а некоторые даже возвращаются обратно, что значительно увеличивает стоимость доставки автомобилей, пишет Общественная Служба Новостей .

Ситуация с платежами ухудшилась летом, когда крупные китайские банки замедлили обработку переводов от российского бизнеса, приведя к задержкам и потере 8% инвестиций в автобизнес.

Как объяснил Сажин, платежи между Россией и Китаем теперь «растянулись, как резиновые изделия». Деньги поступают, но уже через оффшорные счета и страны третьего мира, при этом каждый посредник берет свои проценты, что приводит к увеличению конечной цены.

Сажин также отметил, что ситуацию усугубляет и поэтапный рост утилизационного сбора на автомобили, не локализованные в России. По его словам, этот сбор нужен для утилизации, но на деле большинство машин уходит на разборку, а не на утилизацию.

Участники рынка предупреждают, что если проблема с банковскими расчетами не будет решена, то на фоне повышения утилизационного сбора в IV квартале стоит ожидать еще одного повышения цен на китайские автомобили в России.