Средней зарплаты хватит на 3 кг красной икры при цене 35 тысяч за кило

Аналитики GdeRabota.ru рассчитали, сколько красной икры можно купить на среднюю предлагаемую зарплату, если к Новому году цена достигнет 35 тыс. рублей за килограмм. Денег хватит примерно на 3 кг, сообщает Газета.ru .

Для сценарного расчета сервис использовал среднюю предлагаемую зарплату за сентябрь 2026 года — 103 842 рубля. При условной цене 35 тыс. рублей за килограмм на эту сумму можно купить 2,97 кг икры.

Для сравнения аналитики взяли зарплату 100 360 рублей и цену около 9230 рублей за килограмм в конце 2025 года. Тогда соотношение составляло примерно 10,9 кг.

«Так на одну среднюю зарплату получится купить около 3 кг красной икры — на 8 кг меньше, чем годом ранее. За год средняя предлагаемая зарплата выросла примерно на 3,5%, а прогнозируемая цена на красную икру по сравнению с концом 2025 года увеличилась почти в четыре раза», — отметили аналитики сервиса.

По данным опроса Центра изучения потребительского поведения Роскачества и «Финансы Mail», 23% россиян предпочитают икру горбуши другим видам красной икры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.