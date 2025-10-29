«Сравни»: кредиты перестали быть «красным флагом» для романтических отношений

Кредиты перестали быть «красным флагом» в романтических отношениях: 76% россиян заявили, что готовы продолжать знакомство с человеком, имеющим долги, если тот демонстрирует финансовую грамотность. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования финансового маркетплейса «Сравни» (есть в распоряжении РИАМО).

Лишь 5% респондентов полностью отказались бы от общения после получения подобной информации, столько же — проявили бы настороженность. При этом каждый десятый даже воспринимает наличие кредита как положительный сигнал — доказательство готовности брать на себя ответственность, сообщили в «Сравни».

Более трети (38%) считают информацию о кредитах личным делом и не обязанностью к раскрытию на ранних этапах отношений. Еще 44% относят ее к категории желательной, но не критичной, а 16% обращают внимание не на сам долг, а на его сумму и цель.

Тем не менее, «время разговора о деньгах» все же существует: 67% респондентов считают обсуждение долгов уместным только при планировании серьезного совместного будущего – брака или покупки жилья. 20% готовы поделиться информацией о кредитах на стадии становления отношений серьезными. Полностью избегать темы финансовых обязательств предпочитают лишь 13%.

Самым социально приемлемым видом кредита оказалась ипотека — 63% россиян не считают ее «красным флагом». Автокредит спокойно примут 10%, образовательный — 4%, потребительский (например, на технику) — 6%. При этом 10% считают наиболее тревожным вариант кредита на «старые» долги.

Наличие просрочек по кредиту вызывает беспокойство у большинства (63%), но они готовы дать объяснение партнеру, исходя из контекста. 21% резко негативно относятся к таким ситуациям как к серьезному «красному флагу», а 16% — готовы простить просрочку ради персональных качеств человека.

«Россияне все чаще разделяют понятие долга и финансовой несостоятельности. Ключевыми факторами доверия становятся планирование и ответственность партнера. Финансовые маркетплейсы, в свою очередь, помогают своим клиентам в вопросах планирования и корректировки кредитной истории, а также в создании “финансовой подушки”, что в будущем может повлиять на общее благополучие семей», — резюмировала директор по коммуникациям финансового маркетплейса «Сравни» Юлия Зотова.