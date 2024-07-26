Спрос на ипотеку в России может резко упасть из-за роста ставки Центробанка

Ипотека станет еще менее доступной для россиян после увеличения Центробанком ключевой ставки, сообщает РБК .

Очередное заседание ЦБ прошло в пятницу. По итогам обсуждения ключевая ставка выросла сразу на два пункта — с 16% до 18% годовых.

Эксперты отметили, что после такого решения ЦБ РФ ипотека станет еще недоступнее для россиян. Когда ключевая ставка была 16%, то банки выдавали такие кредиты гражданам под 18%-20% годовых. После заседания Центробанка может усугубиться. При ключевой ставке 18% финансовые учреждения будут выдавать кредиты под 20%-23% годовых.

Кроме того, эксперты считают, что на фоне этой новости примерно на 50% может просесть спрос на жилье. Интерес к рыночной ипотеке тоже снизится, поскольку многие потенциальные заемщики не могут ее позволить.

Ранее решение Центробанка о повышении ключевой ставки почти не повлияло на курс рубля. Сначала на Мосбирже он не колебался, а затем начал немного снижаться.