Список российских городов со льготной ипотекой на «вторичку» озвучат 1 апреля

Глава финансовой госкомпании «ДОМ. РФ» Виталий Мутко заявил, что 1 апреля будет опубликован список городов, в которых для граждан будет доступна льготная ипотека на вторичное жилье, сообщает SHOT .

Он уточнил, что взять в ипотеку жилье под небольшой процент можно будет в тех населенных пунктах, где строится не более двух домов. Из этого следует, что Москва в этот список не войдет.

Мутко насчитал тысячи городов, которые попадают под льготные кредиты. При этом он согласился, что методологию подхода к этому вопросу нужно менять.

Ранее стало известно, что в 11 регионах Дальнего Востока и 7 арктических регионах можно взять льготную ипотеку по ставке 2% годовых на 20 лет. Программа относится к квартирам в новостройках от юрлица по договору долевого участия или купли-продажи, квартире или доме в сельской местности в ДФО или Арктической зоне, квартирах на вторичном рынке только в моногородах.