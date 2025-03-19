Доступное жилье: россиянам рассказали, как взять льготную ипотеку на Дальнем Востоке

С 2019 года на Дальнем Востоке и в Арктике работает льготная ипотечная программа

В 11 регионах Дальнего Востока и 7 арктических регионах можно взять льготную ипотеку по ставке 2% годовых на 20 лет, сообщает «Секрет фирмы» .

Программа относится к квартирам в новостройках от юрлица по договору долевого участия или купли-продажи, квартире или доме в сельской местности в ДФО или Арктической зоне, квартирах на вторичном рынке только в моногородах.

Вынужденные переселенцы с Украины, ДНР и ЛНР могут получить кредит на любое жилье на Дальнем Востоке, в том числе в крупных городах.

Кроме того, участники программы имеют право получить заем для строительства дома или покупку участка под дачу. Также есть возможность совместить Дальневосточную ипотеку с программой «Дальневосточный гектар», то есть бесплатно получить землю и затем получить льготный кредит на строительство дома.

При этом, брать ипотеку по программе имеют право педагоги и медики, проработавшие не менее 5 лет, участники и ветераны СВО и другие льготные категории граждан.