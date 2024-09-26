СП: льготное кредитование стало одной из причин роста цен на жилье в РФ

Счетная палата (СП) считает, что массовое льготное кредитование повлияло на рост цен на жилье в России, сообщает « Коммерсант ».

Эксперты СП провели анализ льготных ипотечных программ в РФ, включая «Семейную ипотеку». Всего в рамках этих программ было выдано около 3 млн кредитов на сумму 12,8 трлн рублей. На их субсидирование государство выделило 1,6 трлн рублей на 2021–2026 годы.

По данным СП, льготные программы достигли заявленных целей и оказались эффективными, несмотря на то, что целевые показатели повышались. Однако существует и ряд проблем, которые возникли из-за массового льготного кредитования.

Так, эксперты считают, что господдержка ипотеки повлияла на рост цен на жилье. Это касается именно рынка новостроек. В отчете СП говорилось, что снижение ставки по ипотеке на 1 п. п. соответствовало росту цен на квартиры на 0,9-2%. На подорожание повлияли и другие факторы.

При этом эксперты СП заявили, что на фоне роста доходов населения сворачивание льготной ипотеки на новостройки является верным решением. Также они добавили, что банкам может понадобиться «досоздание резервов» на фоне некоторых негативных тенденций в экономике, а это может привести к повышению первоначального взноса.

Ранее руководитель Ипотечного бюро и проекта «Электроннаясделка.рф» Камила Фазлыева отметила, что льготная ипотека в прежнем объеме невозможна. По словам эксперта, это связано с сокращением ее финансирования.