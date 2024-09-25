Эксперт Фазлыева: льготная ипотека в прежнем объеме невозможна

Продолжения финансирования льготных ипотечных программ в прежних объемах в ближайшие годы не будет, это относится и к семейной ипотеке, сообщила РИАМО руководитель Ипотечного бюро и проекта «Электроннаясделка.рф» Камила Фазлыева.

По ее мнению, не следует рассчитывать, что в ближайшее время может сохраниться прежний объем финансирования всех льготных ипотечных программ, включая семейную ипотеку. Госбюджету и так нужно обеспечивать уже выданные массовые льготные кредиты, отмечает эксперт.

«Сегодня у государственной казны есть иные, более приоритетные направления для расходов. Соответственно рассчитывать на массового ипотечного покупателя недвижимости уже не стоит, ближайшие года три точно», — полагает Фазлыева.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что из-за отмены и пересмотра условий выдачи льготных ипотек спрос среди россиян на покупку жилья в новостройках упал на 40-50%. Из-за этого цены либо почти не растут, либо слегка снижаются.