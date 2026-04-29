Создают невыносимые условия: бизнес в РФ планирует массовые сокращения

В 2026 году каждая четвертая российская компания планирует оптимизировать штат. Чтобы избежать выплат выходных пособий и трех окладов, работодатели все чаще используют стратегию «тихого увольнения», сообщает Baza .

Суть метода в том, что для сотрудников создают условия, при которых они уходят по собственному желанию. Признаками такой «чистки» могут стать внезапное завышение планов продаж, бесконечные отчеты и урезание премий.

Масштабы перестают быть точечными. Как рассказала руководитель исследовательского центра сервиса по поиску работы Наталья Голованова, в 18% компаний небольшие сокращения уже идут, еще 5% готовятся к ним в ближайшее время, а 2% компаний планируют массовые увольнения. Этот тренд наметился еще весной 2025 года и сейчас лишь набирает обороты на фоне роста страховых взносов и изменений в налоговом законодательстве.

Экономическая логика здесь прозрачна, хоть и сурова. HR-эксперт Гарри Мурадян отмечает, что работодатели вынуждены сокращать фонд оплаты труда из-за падения спроса и общего ухудшения ситуации в бизнесе.

Статистика Роструда и Росстата подтверждает серьезность кризиса цифрами. К апрелю 2026 года число официально сокращенных сотрудников выросло на 43% за десять месяцев, превысив отметку в 105 тысяч человек. Параллельно с этим стремительно копятся долги по зарплатам: на конец марта общая сумма задолженности составила более 2,1 миллиарда рублей, что на 47,1% больше прошлогодних показателей.

