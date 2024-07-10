Совфед одобрил закон, вводящий прогрессивную шкалу НДФЛ

Совет Федерации одобрил закон, вводящий прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22%, сообщает РИА Новости .

Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем чтении внесенные российским правительством изменения в Налоговый кодекс. В рамках совершенствования фискальной системы документ вводит пятиступенчатую шкалу подоходного налога.

Согласно законодательству, полученный доход от 2,4 до 5 млн руб. в год облагается налогом по ставке 15%, от 5 до 20 млн руб. — 18%, от 20 до 50 млн руб. — 20%. За доходы выше 50 млн руб. нужно будет заплатить 22% налога.

Если доход не превышает 2,4 млн руб. в год, то ставка в 13% сохраняется. Также изменения не коснутся самозанятых, 95% малого предпринимательства в РФ, выплат участникам СВО и надбавок за работу на Крайнем Севере.

По расчетам Минфина, повышение НДФЛ коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков.