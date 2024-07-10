Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками в 13-22%

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении внесенные российским правительством поправки в Налоговый кодекс. Они направлены на совершенствование налоговой системы страны, сообщается на сайте ГД.

Ставка НДФЛ, по принятым поправкам, не изменится для большинства россиян. В стране в отношении доходов граждан до 2,4 млн рублей в год сохраняется ставка в 13%.

При этом полученный в год доход от 2,4 млн до 5 млн рублей облагается налогом по ставке 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — 20%. С дохода более 50 млн рублей нужно будет заплатить 22%.

Принятые депутатами изменения не затронут доходы участников спецоперации. Кроме того, повышение налогов не будет касаться дополнительных выплат, надбавок, которые получают работающие в районах Крайнего Севера, приравненных к ним территориях, в иных регионах с неблагоприятными или особыми климатическими и экоусловиями.

«Это решение нашего президента Владимира Владимировича Путина. Депутаты ГД подготовили и приняли соответствующую поправку», — отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На 5% вырастет налог на прибыль, а ставка НДС не изменится. Налоговые изменения также не коснутся самозанятых россиян и 95% малого предпринимательства.