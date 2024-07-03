Совфед одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Она была приостановлена еще в 2016 году, сообщает РИА Новости .

С 1 января 2025 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. Также буду учтены все индексации, перерасчет и корректировки, которые предусмотрены законом.

Когда пенсионер закончит работать, страховую пенсию увеличат на суммы индексации в период трудовой деятельности до 1 января 2025 года.

Вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам предложил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это решение принято с целью поддержать людей в непростое время.