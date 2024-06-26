В России возобновят индексацию пособий работающих пенсионеров

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров принято с целью поддержать людей в непростое время, об этом говорится на официальном сайте Госдумы.

Володин отметил, что индексация пособий коснется порядка 7,87 миллиона работающих пенсионеров в России. Страховые пенсии начнут индексировать уже с 2025 года наравне с индексацией пенсионных выплат тех, кто уже оставил трудовую деятельность.

«Реализация предлагаемых изменений законодательства с учетом ежегодного порядка индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней потребует дополнительных бюджетных ассигнований: в 2025 году — 96,45 млрд рублей, в 2026-м — 177,03 млрд, в 2027-м — 260 млрд», — сообщили в Госдуме.

Володин подчеркнул, что президент России Владимир Путин принял решение об индексации пособий, несмотря на более 21 тысячи санкций, введенных странами Запада и США. Российская экономика смогла адаптироваться к сложным условиям и найти необходимые средства для поддержки местных жителей.

Ранее в Госдуме заявили, что хотят внедрить в России механизм социальных доплат к пенсиям по старости. Речь идет о добавках к пособию людей с 30-летним стажем работы.