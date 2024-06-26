В ГД хотят ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости

Депутаты ЛДПР предложили ввести в России механизм социальной доплаты к страховой пенсии по старости. Законодатели хотят добиться повышения выплат для граждан с трудовым стажем 30 и более лет, сообщает RT со ссылкой на копии законопроекта и пояснительную записку.

Авторы проекта утверждают, что он разработан для наращивания материальной помощи вышедшим на пенсию россиянам. Вместе с тем в документе отмечается, что, если пенсионер имеет право одновременно на получение социальной доплаты к пенсии и соцдоплаты к страховой пенсии по старости, о которой говорится в законопроекте, то гражданин сможет получить лишь одну соцдоплату на свой выбор.

«Законопроектом предлагается <…> предоставление гражданину (пенсионеру), имеющему страховой стаж не менее 30 лет, денежной суммы к страховой пенсии по старости до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации», — гласит пояснительная записка.

Указанные выплаты будут производиться за счет госбюджета России. Размер прожиточного минимума пенсионера в целом по стране составил 13 290 рублей в 2024 году, напомнили парламентарии.

Также, как следует из предложенной депутатами идеи, при учете соответствующей доплаты общая выплата пожилому гражданину должна достигнуть двухкратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ, то есть более 26 000 рублей.