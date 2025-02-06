Совет Федерации РФ предложил варианты решения вопроса по пенсиям самозанятым

Комитет Совета Федерации РФ по экономической политике инициировал рассмотрение вопроса о пенсионном обеспечении граждан, имеющих статус самозанятых. В настоящее время они не обязаны осуществлять обязательные отчисления, поэтому могут расчитывать лишь на социальную пенсию, сообщает Frank Media .

Как пишет газета «Ведомости», письмо с вариантами решения данного вопроса было направлено вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

По итогам прошлого года число самозанятых в России составило более 12 млн человек. Если они не будут делать взносы, то смогут рассчитывать лишь на социальную пенсию (8824 рубля). Это приведет к появлению значительного количества граждан, живущих на минимальную пенсию.

Так, сенаторы предлагают закрепить в Налоговом кодексе механизм фиксированных страховых взносов для самозанятых, аналогичный тому, что применяется к ИП. В 2025 году годовой взнос на пенсионное и медицинское страхование для самозанятых составит 53 658 рублей, в 2026 году — 57 390 рублей, в 2027 году — 61 154 рублей.

При этом доход самозанятых не должен превышать 300 тыс. рублей в год. При превышении дохода к фиксированным взносам добавляется дополнительный взнос на пенсионное страхование в размере 1% от суммы превышения.

Еще один из способов обеспечения самозанятым гарантированной пенсии — изменение механизма распределения налога на профессиональный доход (НПД). Сейчас 63% НПД идет в бюджет региона, а 37% — в Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС). В Совфеде предложили изменить пропорции, чтобы часть налога направлялась на формирование будущей пенсии.

Ранее россиянам рассказали, что нужно сделать для получения пенсии в 110 тыс рублей. Согласно опросу, проведенному в 2024 году, именно эту сумму граждане считают достойным размером пенсии в стране.