Депутат рассказал, что нужно сделать для получения пенсии в 110 тыс рублей

Депутат Никитин: для достойной пенсии надо ежемесячно получать по 230 тыс рублей

Глава Союза пенсионеров Московской области, депутат Мособлдумы Анатолий Никитин рассказал, сколько пенсионных баллов необходимо накопить для получения пенсии в размере 110 тыс. рублей и возможно ли это, сообщает Газета.ru .

По словам Никитина, согласно опросу, проведенному в 2024 году, россияне считают достойным размером пенсии 110 тыс. рублей в месяц. Что естественно, ведь после окончания трудовой деятельности человек хочет сохранить прежний уровень дохода.

«Чтобы получать такую страховую пенсию, за весь трудовой путь нужно набрать 639 баллов», — сказал депутат.

Однако накопить столько баллов почти нереально, так как за один год стажа можно получить максимум 10 баллов при условии, что человек зарабатывает 230 тыс. рублей в месяц, отметил парламентарий.

А чтобы накопить 639 баллов, придется получать такую зарплату в течение 64 лет, подытожил Никитин.

Ранее депутат рассказал, как можно законно увеличить свою будущую пенсию.