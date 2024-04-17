Совет Федерации разрешил повысить налог на добычу золота

Совет федерации одобрили закон о повышении коэффициента налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в период с июня по декабрь 2024 года, сообщает РИА Новости .

Сенаторы одобрили закон о повышении НДПИ на золото, чтобы компенсировать потери федерального бюджета из-за падения экспорта на драгоценный металл. В первом варианте документа речь шла только о норме перехода от акцизных марок к цифровой маркировке табачной продукции, но в последующих редакциях внесли предложение о повышении налога на добычу золота.

Повышающий коэффициент к НДПИ с начала лета и до конца года составит 78 тысяч рублей за килограмм. По словам заместителя министра финансов России Алексея Сазанова, эта мера пополнит федеральный бюджет на 15 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в России повысят акциз на алкоголь. По словам экспертов, этот факт не повлияет на стоимость вина отечественного производства.