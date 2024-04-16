Повышение акциза на алкоголь не повлияет на цену вина в России

Минпромторг заявил, что повышение акциза не сильно повлияет на цену алкоголя

Акциз планируют повысить в мае 2024 года, однако это не приведет к значительному росту цен на алкоголь российского производства, пишет ТАСС .

Статс-секретарь — замглавы министерства Виктор Евтухов считает, что Минпромторг и Росалкогольтабакконтроль найдут решение, которое поддержит как российских производителей, так и потребителей после повышения акциз.

Осенью прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о кратном повышение акцизной ставки на некоторый алкоголь с мая 2024 года. С мая налог будет составлять примерно 108 рублей за 1 литр.

Ранее сообщалось, что продажи вина в России увеличились. Отечественные производители в 2023 году сумели продать на 20% продукции больше, чем годом ранее.