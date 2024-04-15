Продажи российских вин существенно выросли в 2023 году

Роскачество: продажи российских вин выросли на 20% в 2023 году

Продажи российских вин в прошлом году достигли отметки в 786 млн литров, что примерно на 20% больше уровня 2022-го, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.

Отмечается, что статс-секретарь выступил на церемонии запуска весеннего этапа всероссийской акции «Дни российских вин», которая была организована Роскачеством. Евтухов объяснил, что спрос и продажи отечественной продукции растут благодаря мерам поддержки отрасли, включая ее продвижение.

«В 2023 году без учета общепита российский рынок вина составил 786 млн литров, что примерно на 20% выше показателей 2022 года», — отметил он.

Игристых вин за год было продано порядка 216 млн литров, а тихих вин — 564 млн литров.

Российская винодельческая продукция, по словам Евтухова, занимает более 85% объема продаж в ценовой категории до 500 рублей.