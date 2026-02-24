Соцфонд назвал регион с самым большим средним размером пенсий

сегодня в 14:59

Соцфонд опубликовал данные о регионах, в которых зафиксированы самые большие средние пенсии по стране. Лидером рейтинга оказалась Чукотка, сообщает ТАСС .

На 1 января 2026 года средняя пенсия в Чукотском автономном округе составила 41 932 рубля. В декабре прошлого года ее размер составлял 38 908 рублей.

За год средний размер пенсии в России вырос на 2079 рублей. В январе сумма составила 25 254 рубля. У работающих пенсионеров средний размер выплат — 23 279 рублей, среди неработающих — 25 678 рублей.

Ранее профессор Финуниверситета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, что в стране максимальный размер пенсии инструкторов-космонавтов и космонавтов 1-го класса может быть выше 1 млн рублей.

