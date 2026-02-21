Это космос: кто в России получает пенсию более 1 млн рублей

Профессор Финуниверситета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, что в стране максимальный размер пенсии инструкторов-космонавтов и космонавтов 1-го класса может быть выше 1 млн рублей, сообщает ТАСС .

«Космонавт 1-го класса может получать денежное довольствие с учетом „полетных“ до 1,25 млн рублей, а инструктор-космонавт — до 1,375 млн рублей», — сказал Сафонов.

Он добавил, что размер пенсии указанных специалистов может достигать 85% денежного довольствия, то есть 1,062 млн и 1,168 млн рублей соответственно.

При этом, по словам собеседника, размер пенсии космонавтов за выслугу лет — 55% денежного довольствия при наличии стажа 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. За каждый полный год выслуги более указанных сроков пенсия растет на 3%, но не свыше чем до 85% денежного довольствия. При выслуге у мужчин от 20 до 25 лет и у женщин от 15 до 20 лет размер пенсии становится меньше на 2% довольствия за каждый год (в том числе и неполный), которого не хватает до полной выслуги.

По информации Соцфонда РФ, средний размер пенсионного обеспечения за выслугу лет по состоянию на 1 января этого года составляет 1 016 390 рублей.

