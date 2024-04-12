Сотрудников Райффайзенбанка поймали на продаже валютного инсайда
Три менеджера Райффайзенбанка помогли неизвестным заработать около 95 млн рублей, так как предоставляли злоумышленникам внутреннюю информацию, пишет газета «Известия».
Как рассказал источник издания, сотрудники банка продавали информацию о будущих курсах валют, которые каждый день утверждаются внутренним приказом организации. С помощью сведений мошенники приобретали валюту, зная, что курс увеличится. А потом они выгодно продавали ее, а полученные деньги пускали в оборот.
Большую прибыль злоумышленникам удалось получить в период, когда курс доллара сильно менялся. За три недели в августе–сентябре прошлого года они провели свыше 3 тыс. операций покупки-продажи.
Эта активность привлекла внимание сотрудников экономической безопасности организации, которые передали сведения силовикам.
Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, эксперт Финуниверситета Марат Сафиулин считает, что выявить связь между формально не объединенными операциями, а также их злонамеренность непросто.