Сотрудников Райффайзенбанка поймали на продаже валютного инсайда

Три менеджера Райффайзенбанка помогли неизвестным заработать около 95 млн рублей, так как предоставляли злоумышленникам внутреннюю информацию, пишет газета «Известия» .

Как рассказал источник издания, сотрудники банка продавали информацию о будущих курсах валют, которые каждый день утверждаются внутренним приказом организации. С помощью сведений мошенники приобретали валюту, зная, что курс увеличится. А потом они выгодно продавали ее, а полученные деньги пускали в оборот.

Большую прибыль злоумышленникам удалось получить в период, когда курс доллара сильно менялся. За три недели в августе–сентябре прошлого года они провели свыше 3 тыс. операций покупки-продажи.

Эта активность привлекла внимание сотрудников экономической безопасности организации, которые передали сведения силовикам.

Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, эксперт Финуниверситета Марат Сафиулин считает, что выявить связь между формально не объединенными операциями, а также их злонамеренность непросто.