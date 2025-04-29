Сотрудники магазинов одежды RE, СИН, CR пожаловались на массовые сокращения

Сотрудники российских магазинов RE, СИН и CR рассказали о массовых сокращениях. Руководство объяснило ситуацию серьезным падением продаж, а консультанты якобы не выполняют планы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам сотрудников, выполнить план невозможно именно из-за нехватки консультантов. В скором времени под очередную волну сокращений могут попасть более 100 человек из разных регионов России.

Консультанты рассказали, что работать в магазинах стало невозможно — работы много, с ней попросту не справляются. Более того, компания убрала клининг. Теперь сотрудникам приходится самим убирать огромные магазины.

До этого сотрудники магазина СИН массово жаловались на невыплату премий и мотивационной части зарплаты. Однако после огласки доплаты все же выдали.

Ранее стало известно, что испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara и Bershka, в прошлом году увеличила свою чистую прибыль на 9% — до 5,866 млрд евро. До начала СВО в РФ насчитывалось более 500 магазинов сети Inditex. Затем компания решила покинуть российский рынок.