Владелец Zara и Bershka получил в 2024 году 5,9 млрд евро чистой прибыли

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara и Bershka, в прошлом году увеличила свою чистую прибыль на 9%, до 5,866 млрд евро, сообщает ТАСС .

Продажи компании составили 38,632 млрд. Таким образом, они продемонстрировали рост, увеличившись на 7,5%.

СМИ сообщают, что в 2024 финансовом году Inditex установила рекорд по чистой прибыли. В Inditex заявили, что удовлетворены такими результатами.

В компании отметили, что в целом в последние годы они наблюдают устойчивый рост чистой прибыли.

До начала СВО в России насчитывалось более 500 магазинов сети Inditex. Затем компания решила покинуть российский рынок.

Ранее стало известно, что Zara, Bershka и Pull&Bear могут вернуться в РФ. Этот вопрос обсуждается ее сотрудниками, которые анализируют ситуацию на рынке.