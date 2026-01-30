Сотрудничество РФ и Саудовской Аравии: товарооборот и перспективы бизнеса

Товарооборот между Россией и Саудовской Аравией превысил $3,8 млрд, показав рост на 85% за прошлый год. Какие российские товары востребованы на саудовском рынке и как бизнесу избежать культурных ошибок при выходе в королевство, РИАМО рассказала эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке, руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Кристина Танцюра.

Сегодня Саудовская Аравия — крупнейший импортер на Ближнем Востоке. Саудитов интересуют российские компании, экспортирующие зерно, ячмень, мясо птицы, говядину, подсолнечное масло, молочную продукцию, металлы и изделия из них, древесину, машины, азотные и калийные удобрения, Hight-tech, IT-технологии и фармацевтику, отметила эксперт.

В фармацевтическом секторе Саудовская Аравия нуждается в препаратах против онкологии и диабета — по данным на 2024 год, страна занимала 16 место по заболеваемости диабетом в мире. В сфере IT Эр-Рияд планирует закупать у России ПО, информационные системы безопасности и оборудование для data-центров.

Товарооборот между странами уже превысил $3,8 млрд и темпы продолжают расти, подчеркнула Танцюра. В прошлом году за счет расширения сотрудничества объемы торговли выросли на 85%. В Саудовской Аравии уже присутствуют такие компании, как «ФосАгро», «Балтика», «Джинн», «Мираторг», «Черкизово», Incity. Россия, в свою очередь, заинтересована в импорте нефтехимической продукции, алюминиевых изделий, пластмассы, продуктов питания (финики, креветки), а также в инвестировании в проекты и сотрудничестве на рынке нефти по линии ОПЕК+.

«Когда российский бизнесмен планирует выход на рынок Саудовской Аравии, он должен четко понимать, что Восток — дело тонкое. В случае с Саудовской Аравией это в прямом смысле так. Для саудитов принципиально важны личное общение, внимание к их культуре, уважение традиций и выстраивание доверительного диалога. Саудовскому бизнесмену будет приятно, если партнер начнет деловую встречу не с бизнес-вопросов, а проявит интерес к его личной жизни (поинтересуется, как дела, как поживает семья и так далее) и расскажет, например, какая в Москве удивительная, по сравнению с Эр-Риядом, погода. Такое уважительное общение только повышает шансы на долгосрочное партнерство», — объяснила эксперт.

Важно понимать, что при поставке товаров на саудовский рынок все документы должны быть на арабском языке, переговоры зачастую ведутся на нём же. Более того, упаковка продукции должна содержать информацию о товаре на арабском языке, без этого поставки могут быть прерваны, отметила Танцюра.

«Это может показаться необычным, но в Саудовской Аравии необходимо подавать визитку либо правой рукой, либо обеими руками, поскольку левая в исламе считается «нечистой». Нельзя торопить партнера с принятием важных решений или с ответом, лучше просчитать все бизнес-ходы на годы вперед, учитывая в том числе праздничные дни (в пятницу никто не ответит на деловые запросы) и Рамадан, который длится месяц», — рассказала эксперт.

