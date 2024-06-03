Состояние богатейших россиян выросло более чем на 17 млрд долларов в 2024 г

С начала текущего года состояние российских богатейших бизнесменов выросло на 17,762 млрд долларов, сообщает ТАСС .

Как пишет агентство Bloomberg, сооснователь компаний «Еврохим» и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко с начала года заработал 6,28 млрд долларов, увеличив свое состояние до 25,1 млрд долларов.

Основной акционер сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов с начала 2024 года увеличил свое состояние до 25,7 млрд долларов (+ 4,83 млрд долларов). Основатель российской нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов увеличил состояние до 27,4 млрд долларов (+ 2,78 млрд).

Акционер производителя природного газа «Новатэк» Геннадий Тимченко с начала года понес наибольшие убытки. Бизнесмен потерял 3,14 млрд долларов и снизил свое состояние до 11 млрд долларов.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что российский миллиардеры начали возвращать активы на родину. Это связано с возрастающей угрозой их конфискации. Теперь им приходится выстраивать жизнь в РФ и отказываться от работы за рубежом.