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Bloomberg: миллиардеры из РФ начали возвращать активы на родину

Состоятельные граждане России начали возвращать на родину свои активы из-за возрастающей угрозы их конфискации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.

Два анонимных российских миллиардера рассказали агентству, что предприниматели сталкиваются с рисками национализации своего бизнеса.

Теперь им приходится выстраивать жизнь на территории России и отказываться от работы за рубежом.

Bloomberg упоминает 26 миллиардеров. Их средний возраст достигает 63 лет, а совокупное состояние — 350 млрд долларов. При этом отмечается, что большая часть подсанкционных миллиардеров приняли решение обналичить средства.