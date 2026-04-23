Сомнительные удобрения: в РФ нарастили поставки картошки из Китая

Сезонную нехватку российского картофеля сейчас компенсируют ростом поставок из Китая. При этом КНР вышла на второе место по поставке этого овоща после Египта, сообщает Ura.ru .

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников рассказал, что пик импорта данной продукции в России традиционно приходится на апрель–июнь.

«Увеличивает долю Китай, который еще в прошлом году вышел на вторую позицию. КНР — мировой лидер по производству картофеля, и понятно, что у них есть потенциал для наращивания своей доли на рынке. Белоруссия опустилась на третью позицию», — отметил Красильников.

По его словам, в 2025 году импорт картофеля в страну был почти рекордным — 930 тыс. тонн. В том числе полмиллиона тонн — из Египта, 170 тыс. тонн — из Китая и 82 тыс. — из Белоруссии.

Эксперт подчеркнул, что к китайскому картофелю бывают претензии с точки зрения безопасности и качества. Они связаны прежде всего с удобрениями, которые используют местные фермеры. Препараты, которыми они обрабатывают растения, не прописывают в сертификатах, поэтому в РФ специалисты не знают, чем именно они пользовались. Это касается не только картофеля, но и других овощей.

