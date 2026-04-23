Сомнительные удобрения: в РФ нарастили поставки картошки из Китая
Сезонную нехватку российского картофеля сейчас компенсируют ростом поставок из Китая. При этом КНР вышла на второе место по поставке этого овоща после Египта, сообщает Ura.ru.
Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников рассказал, что пик импорта данной продукции в России традиционно приходится на апрель–июнь.
«Увеличивает долю Китай, который еще в прошлом году вышел на вторую позицию. КНР — мировой лидер по производству картофеля, и понятно, что у них есть потенциал для наращивания своей доли на рынке. Белоруссия опустилась на третью позицию», — отметил Красильников.
По его словам, в 2025 году импорт картофеля в страну был почти рекордным — 930 тыс. тонн. В том числе полмиллиона тонн — из Египта, 170 тыс. тонн — из Китая и 82 тыс. — из Белоруссии.
Эксперт подчеркнул, что к китайскому картофелю бывают претензии с точки зрения безопасности и качества. Они связаны прежде всего с удобрениями, которые используют местные фермеры. Препараты, которыми они обрабатывают растения, не прописывают в сертификатах, поэтому в РФ специалисты не знают, чем именно они пользовались. Это касается не только картофеля, но и других овощей.
