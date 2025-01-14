Соликамский магниевый завод заключил секретную сделку на 1 млрд рублей

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ОАО «Соликамский магниевый завод», являющийся частью горнорудного дивизиона «Росатома», заключил секретную сделку на сумму более 1 млрд рублей, сообщает URA.ru .

По данным интернет-ресурса «Интерфакс-ЦРКИ», размер сделки составляет 1 011 032 312 рублей 62 копеек. При этом другие подробности сделки не раскрываются, поскольку она подпадает под действие постановления правительства РФ от 4 июля 2023 года № 1102.

Срок исполнения обязательств по сделке действует до 31 августа текущего года.

ОАО «СМЗ» расположен в Пермском крае. Предприятие специализируется на производстве химической и редкоземельной продукции, а также магниевых сплавов.

Ранее стало известно, что пулеметный завод имени В. А. Дегтярева во Владимирской области подал новый иск на сумму более 100 млн рублей к министерству обороны России.