Соглашения на 6,3 трлн рублей подписали в рамках ПМЭФ-2025

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашения на общую сумму 6,3 трлн рублей. Было подписано более 1 тыс. документов, рассказал ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Об этом сообщает РИА Новости .

На ПМЭФ суммарно заключили 1 060 соглашений.

Во время форума были проведены 24 бизнес-диалога. В них участвовали представители ключевых государств. Встречи проводились даже по линии РФ — США, отметил Кобяков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на ПМЭФ регион заключил более 40 соглашений. Их сумма составила 300 млрд рублей.

«При этом важно не только количество подписанных документов. Главное — сколько из этих соглашений действительно переходит в стадию реализации. У нас эта цифра остается высокой — доводятся до конца 8 из 10 проектов, а значит, строятся новые производства, открываются заводы и создаются рабочие места», — подчеркнул губернатор.