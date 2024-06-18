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Собянин встретился с китайскими партнерами и подписал договор о сотрудничестве

Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем и мэром города Хэфэй Ло Юньфэном. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

На встрече был подписан протокол о намерениях установления дружественных связей и сотрудничества между Москвой и китайской провинцией Аньхой.

Подписанный документ даст старт сотрудничеству в таких сферах, как культура и туризм, социальная защита и здравоохранение, технологии умного города, инновации и транспорт, торговля и экономика, устойчивое развитие и охрана окружающей среды, образование и спорт, градостроительная деятельность.

Собянин также отметил, что у РФ и китайской провинции много общих интересов, в частности, в области автомобилестроения.

Ранее Собянин сообщил о праздновании Россией и КНР 75-летия установления дипломатических отношений. Он отметил, что Китай усиленно помогает РФ в развитии городской инфраструктуры.