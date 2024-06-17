Россия и КНР празднуют 75-летие установления дипломатических отношений

В 2024 году Россия и Китай отмечают 75 лет с начала дипломатических отношений. Сотрудничество между странами продолжает развиваться, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Он провел встречу с китайскими партнерами, пообщался с секретарем Пекинского горкома Компартии Китая Инь Ли. Страны продолжают развивать дружественные отношения.

В 2023 году объем торговли вырос почти на четверть по сравнению с 2022 годом. От общего товарооборота между государствами на столицу России пришлось 40%.

Китай помогает РФ в развитии городской инфраструктуры. Особый вклад страна внесла в строительство метро. Также страны активно развивают международную платформу для сбора и анализа транспортных показателей самых крупных мегаполисов.

Еще одно важное направление — здравоохранение. Московские и китайские врачи часто обмениваются опытом. Также укрепляется сотрудничество в культурной и образовательной сферах. Например, в школах Москвы дети углубленно изучают китайский язык.

Развитие коснулось и туристической сферы. В 2023 году в столице побывали более 244 тысячи китайских туристов — это в 5,5 раза больше, чем в 2022 году. Более того, Москва и Пекин остаются одними из мировых лидеров в социальном и экономическом развитии.