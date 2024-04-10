В России задумались о снижении требований к качеству бензина

Власти РФ могут снизить требования к качеству бензина в борьбе с дефицитом

Требования к качеству бензина в России могут временно снизить, чтобы решить проблему с дефицитом топлива, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

Анонимный источник сообщил изданию, что российские власти допускают сценарий о снижении требований к качеству бензина на внутреннем рынке. Такое решение могут принять, чтобы создать основу для дополнительного производства бензина.

Издание пишет, что мощности по переработке нефти в России пришлось сократить примерно на 14% из-за атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина сообщала, что к концу весны цены на бензин в России увеличатся. Однако повышение будет незначительным.