В России задумались о снижении требований к качеству бензина
Власти РФ могут снизить требования к качеству бензина в борьбе с дефицитом
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Требования к качеству бензина в России могут временно снизить, чтобы решить проблему с дефицитом топлива, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Анонимный источник сообщил изданию, что российские власти допускают сценарий о снижении требований к качеству бензина на внутреннем рынке. Такое решение могут принять, чтобы создать основу для дополнительного производства бензина.
Издание пишет, что мощности по переработке нефти в России пришлось сократить примерно на 14% из-за атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.
Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина сообщала, что к концу весны цены на бензин в России увеличатся. Однако повышение будет незначительным.