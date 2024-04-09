Эксперт Бунина: цены на бензин к майским праздникам вырастут незначительно

Через несколько недель спрос на бензин вырастет из-за начала дачного сезона, что приведет к росту цен, однако он будет незначительным, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

«Через три недели начинается дачный сезон, автомобилисты отправятся на приусадебные участки и в отпуска. Спрос на бензин будет увеличен в разы, и АЗС не упустят возможности заработать и поднять цены на стеле», — отметила она.

По словам эксперта, на бирже уже несколько дней идет снижение цен на нефтепродукты, но потребитель не ощущает этого, поскольку это обычные рыночные колебания, которые не влияют на формирование стоимости бензина на АЗС.

«Ожидаем, что цена к майским (праздникам — ред.) на бензин вырастет максимум на 0,5% (в разных регионах по-разному, от 10 копеек)», — спрогнозировала эксперт.

Бунина добавила, что остановка Орского нефтеперерабатывающего завода не окажет существенного влияния на стоимость нефтепродуктов в России.