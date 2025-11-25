Снижение ключевой ставки ЦБ в 2026 году будет происходить постепенно

К концу 2026 года ожидается снижение ключевой ставки Центрального банка РФ до уровня 10,0–9,5% по сравнению с текущей 16,5%. Согласно базовому сценарию регулятора, среднегодовое значение составит 13,0–15,0%, тогда как рыночный консенсус предполагает показатель в районе 13,2%, незначительно скорректированный вниз относительно предыдущего обзора. Снижение ставки будет происходить поэтапно, сообщил РИАМО инвестиционный советник Сергей Варфоломеев.

По его словам, в первом квартале следующего года ставка сохранится в пределах 15–16%, чтобы противостоять возможным проинфляционным факторам, связанным с увеличением НДС и высокими инфляционными ожиданиями. Во втором квартале ожидается более заметное смягчение на 100 базисных пунктов за два заседания, при условии стабилизации основных экономических индикаторов после временного увеличения инфляции. Дальнейшее снижение продолжится в третьем и четвертом кварталах, достигая уровня 9–10%, прежде чем реальная ставка приблизится к нейтральной зоне.

«Таким образом, к итогу 2026 года ключевая ставка должна сойтись примерно на уровне 9,5%, что на 8 процентных пунктов ниже пикового значения октября 2025 года, однако все же останется выше нейтрального уровня», — отметил эксперт.

На скорость изменения ставки влияют ряд факторов риска и неопределенностей, уточнил Варфоломеев. Повышение ставки НДС до 22% может увеличить инфляцию на 0,4–0,5 процентных пункта, что может побудить Банк России удерживать ставку выше нейтрального уровня до второго квартала 2026 года. Высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса также сдерживают процесс снижения ставок, и потребуется их устойчивое снижение до 5–6% прежде, чем ЦБ сможет перейти к более мягкой политике.

Он добавил, что рост цен на энергоносители и продукты питания, отмеченный осенью прошлого года, рассматривается как временное явление. Напряженность на рынке труда, выражающаяся в увеличении зарплаты на 12,6% в 2025 году при меньшем росте производительности труда, создает риск «зарплатной спирали», ограничивающей возможности по смягчению монетарной политики. Ограниченный дезинфляционный вклад бюджетной политики, обусловленный дефицитом бюджета в размере 2,4% ВВП в 2025 году и 1,6% в 2026 году, а также внешние факторы, включая торговые ограничения и возможное падение цен на нефть из-за ослабления рубля, оказывают дополнительное давление на инфляцию.

«Для инвесторов и предпринимателей важно учитывать, что ставка останется двузначной до конца 2026 года, следовательно, необходимо закладывать стоимость заемных средств в проектах на уровне 11–13%. Реальная заработная плата продолжит увеличиваться (на 2,7% в 2026 году), поддерживая потребительский спрос, хотя темпы роста будут замедляться. Ожидается постепенное ослабление курса рубля по мере смягчения ДКП и увеличения импорта, достигающее 96 рублей к доллару США в 2026 году и превышающее эту отметку в 2027–2028 годах, что следует учитывать при формировании ценовых моделей», — сказал Варфоломеев.

Инфляционные риски остаются значительными, и любое отклонение инфляции выше 5% может привести к тому, что ЦБ вернется к умеренному повышению ставки, несмотря на общее движение к снижению, заключил эксперт.