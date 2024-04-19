Сложности с расчетами мешают торговле в России

В России сохраняется низкий объем ввоза товаров при высоком потребительском спросе. В ЦБ объяснили это явление высокими ставками и увеличением долга по внешнеторговым счетам, сообщает «Коммерсант» .

В первом квартале импорт снижался сильнее, чем экспорт. В совокупности с уменьшением дефицита первичных и вторичных доходов это привело к рекордному за пять кварталов профициту текущего счета. Основной прирост сальдо был в марте (13,4 млрд долларов). Тогда экспорт заметно рос при сохранении слабого импорта.

Экспорт снижался из-за низких цен на уголь, газ и некоторые металлы, а также на фоне новых запретов, в том числе на импорт алмазов из России. Поддерживал экспорт и хороший урожай зерновых.

Основным внешним ограничением в импорте стали проблемы с платежами. Его стоимость стала минимальной за последние семь кварталов — она сократилась до 67 млрд долларов. Также эксперты считают, что риски вторичных санкций могли напугать торговых партнеров.

Замедление и остановка трансграничных расчетов России с Китаем заметили и участники рынка грузоперевозок. Уже в I квартале 2024 года количество заявок на доставку грузов снизилось на 10% год к году.