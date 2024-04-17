Проблемы в расчетах с Китаем сократили грузоперевозки в России
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Участники рынка грузоперевозок замечают угрозу из-за замедления и остановки трансграничных расчетов России с Китаем. Уже в I квартале 2024 года количество заявок на доставку грузов снизилось на 10% год к году, сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что деньги в Китай идут месяцами, при этом около половины всех платежей и вовсе отклоняются. Эта ситуация серьезно влияет на стоимость перевозок из КНР, а также на импорт.
Подобные проблемы коснулись также Средней Азии, Турции и Закавказья. Основатель и директор ATI.SU Святослав Вильде отметил, что сегодня трансграничные переводы являются еще одним сдерживающим фактором для развития рынка. Совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов отметил проблемы в расчетах с Турцией.
«По итогам первого квартала сроки проведения платежей между Россией, Китаем и Турцией увеличились в среднем с 2–4 дней до 3–4 недель», — заявил Филатов.
Эксперты считают, что подобная динамика в расчетах сохранится и в ближайшие месяцы. Импортеры и логисты надеются, что трудности в скором времени закончатся.